При этом обозначенная дата пока еще не точная. По сведениям «Коммерсанта», встреча Путина и Байдена, скорее всего, будет идти по видео-конференц-связи.
Озвучена возможная дата встречи Владимира Путина и Джо Байдена
- Автор Мадина
- 03 декабря, 2021. Пятница 12:03
Главы РФ и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться и поговорить уже на следующей неделе, 7 декабря. Об этом информирует «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.
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