Озвучена возможная дата встречи Владимира Путина и Джо Байдена

Главы РФ и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться и поговорить уже на следующей неделе, 7 декабря. Об этом информирует «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

При этом обозначенная дата пока еще не точная. По сведениям «Коммерсанта», встреча Путина и Байдена, скорее всего, будет идти по видео-конференц-связи.