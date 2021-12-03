ЗАМАНА - Озвучена возможная дата встречи Владимира Путина и Джо Байдена

Озвучена возможная дата встречи Владимира Путина и Джо Байдена

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03 декабря, 2021. Пятница 12:03
Озвучена возможная дата встречи Владимира Путина и Джо Байдена

Главы РФ и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться и поговорить уже на следующей неделе, 7 декабря. Об этом информирует «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Озвучена возможная дата встречи Владимира Путина и Джо Байдена
Политика

При этом обозначенная дата пока еще не точная. По сведениям «Коммерсанта», встреча Путина и Байдена, скорее всего, будет идти по видео-конференц-связи.

 

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