ЗАМАНА - Дагестан и ОАО «Гипрогор» расширят сотрудничество в реализации градостроительной политики

Дагестан и ОАО «Гипрогор» расширят сотрудничество в реализации градостроительной политики

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03 декабря, 2021. Пятница 10:05
Дагестан и ОАО «Гипрогор» расширят сотрудничество в реализации градостроительной политики

Премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов вчера, 2 декабря, побеседовал с гендиректором Российского института градостроительства и инвестиционного развития ОАО «Гипрогор» Еленой Чугуевской.

Дагестан и ОАО «Гипрогор» расширят сотрудничество в реализации градостроительной политики
Политика

Они обсудили тему сотрудничества Республики Дагестан и ОАО «Гипрогор» в части информационного моделирования в строительстве, формирования государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, проектирования и строительства социальных объектов с применением «BIM-технологий». Елена Чугуевская, говоря о работе компании, сообщила, что ОАО «Гипрогор» является одним из самых старых институтом в стране: в 2021 году организации исполнилось 93 года. Как она отметила, на данный момент институт использует систему развития «сквозного проектирования». Премьер заявил, что руководство Дагестана готово сотрудничать с ОАО «Гипрогор», особенно отметив важность использования «BIM-технологий» и качественной подготовки документов территориального проектирования.

 

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