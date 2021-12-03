Они обсудили тему сотрудничества Республики Дагестан и ОАО «Гипрогор» в части информационного моделирования в строительстве, формирования государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, проектирования и строительства социальных объектов с применением «BIM-технологий».
Елена Чугуевская, говоря о работе компании, сообщила, что ОАО «Гипрогор» является одним из самых старых институтом в стране: в 2021 году организации исполнилось 93 года.
Как она отметила, на данный момент институт использует систему развития «сквозного проектирования».
Премьер заявил, что руководство Дагестана готово сотрудничать с ОАО «Гипрогор», особенно отметив важность использования «BIM-технологий» и качественной подготовки документов территориального проектирования.
Дагестан и ОАО «Гипрогор» расширят сотрудничество в реализации градостроительной политики
- Автор Мадина
- 03 декабря, 2021. Пятница 10:05
Премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов вчера, 2 декабря, побеседовал с гендиректором Российского института градостроительства и инвестиционного развития ОАО «Гипрогор» Еленой Чугуевской.
Они обсудили тему сотрудничества Республики Дагестан и ОАО «Гипрогор» в части информационного моделирования в строительстве, формирования государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, проектирования и строительства социальных объектов с применением «BIM-технологий».
Елена Чугуевская, говоря о работе компании, сообщила, что ОАО «Гипрогор» является одним из самых старых институтом в стране: в 2021 году организации исполнилось 93 года.
Как она отметила, на данный момент институт использует систему развития «сквозного проектирования».
Премьер заявил, что руководство Дагестана готово сотрудничать с ОАО «Гипрогор», особенно отметив важность использования «BIM-технологий» и качественной подготовки документов территориального проектирования.
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