Дагестан и ОАО «Гипрогор» расширят сотрудничество в реализации градостроительной политики

Они обсудили тему сотрудничества Республики Дагестан и ОАО «Гипрогор» в части информационного моделирования в строительстве, формирования государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, проектирования и строительства социальных объектов с применением «BIM-технологий». Елена Чугуевская, говоря о работе компании, сообщила, что ОАО «Гипрогор» является одним из самых старых институтом в стране: в 2021 году организации исполнилось 93 года. Как она отметила, на данный момент институт использует систему развития «сквозного проектирования». Премьер заявил, что руководство Дагестана готово сотрудничать с ОАО «Гипрогор», особенно отметив важность использования «BIM-технологий» и качественной подготовки документов территориального проектирования.

