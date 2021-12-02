Афганистан получил от ООН 16 млн долларов

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) перевела на счет афганского Центрального банка 16 млн долларов. Об этом информировали в эфире афганского телеканала 1TV, пишет ТАСС.

По сообщениям представителя ЦБ, эти деньги должны быть использованы для продления гуманитарной помощи жителям страны. Он заметил, что средства задействуют в рамках борьбы с бедностью в Афганистане.