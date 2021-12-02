ЗАМАНА - Афганистан получил от ООН 16 млн долларов

Афганистан получил от ООН 16 млн долларов

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02 декабря, 2021. Четверг 15:50
Афганистан получил от ООН 16 млн долларов

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) перевела на счет афганского Центрального банка 16 млн долларов. Об этом информировали в эфире афганского телеканала 1TV, пишет ТАСС.

Афганистан получил от ООН 16 млн долларов
Политика

По сообщениям представителя ЦБ, эти деньги должны быть использованы для продления гуманитарной помощи жителям страны. Он заметил, что средства задействуют в рамках борьбы с бедностью в Афганистане.

 

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