По сообщениям представителя ЦБ, эти деньги должны быть использованы для продления гуманитарной помощи жителям страны. Он заметил, что средства задействуют в рамках борьбы с бедностью в Афганистане.
Афганистан получил от ООН 16 млн долларов
- Автор Мадина
- 02 декабря, 2021. Четверг 15:50
Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) перевела на счет афганского Центрального банка 16 млн долларов. Об этом информировали в эфире афганского телеканала 1TV, пишет ТАСС.
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