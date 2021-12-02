Песков отметил, что собрание пройдет в 2 часа дня по московскому времени. Помимо этого, во время встречи президент затронет тему мер, необходимых для обеспечения безопасности производства в организациях, которые занимаются добычей угля, заявил пресс-секретарь Кремля.
Путин проведет совещание после ЧП на «Листвяжной»
- Автор Мадина
- 02 декабря, 2021. Четверг 13:33
Глава РФ Владимир Путин проведет заседание на тему ситуации в угольной отрасли Кузбасса сегодня, 2 декабря. В ходе совещания президент обсудит ЧП на «Листвяжной», информирует пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
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