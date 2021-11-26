ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов принял участие в заседании группы "Россия — исламский мир" в Джидде

Абдулпатах Амирханов принял участие в заседании группы "Россия — исламский мир" в Джидде

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26 ноября, 2021. Пятница 13:01
Абдулпатах Амирханов принял участие в заседании группы &quot;Россия — исламский мир&quot; в Джидде
Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов поучаствовал в собрании группы стратегического видения "Россия — исламский мир", который прошел в Джидде (Королевство Саудовская Аравия).
Абдулпатах Амирханов принял участие в заседании группы "Россия — исламский мир" в Джидде
Политика

Конференция посвящена диалогу и возможному сотрудничеству России с мусульманскими странами.

Приветствие участникам встречи направил глава РФ Владимир Путин.

Путин в своем обращении поблагодарил короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда за внимание к проведению этой конференции и отметил, что Россия придает большое значение развитию дружественных связей с исламскими странами. Также в приветствии было замечено, что позиции России и мусульманских стран близки по многим важным темам региональной и глобальной повестки. 

В рамках конференции прошли сессии с обсуждением тем межрелигиозного диалога и взаимопонимания, торгово-экономического сотрудничества между Россией и странами исламского мира.

 

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