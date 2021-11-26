Конференция посвящена диалогу и возможному сотрудничеству России с мусульманскими странами.

Приветствие участникам встречи направил глава РФ Владимир Путин.

Путин в своем обращении поблагодарил короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда за внимание к проведению этой конференции и отметил, что Россия придает большое значение развитию дружественных связей с исламскими странами. Также в приветствии было замечено, что позиции России и мусульманских стран близки по многим важным темам региональной и глобальной повестки.

В рамках конференции прошли сессии с обсуждением тем межрелигиозного диалога и взаимопонимания, торгово-экономического сотрудничества между Россией и странами исламского мира.