ЗАМАНА - Стартовала пятая сессия Народного Собрания Республики Дагестан

Стартовала пятая сессия Народного Собрания Республики Дагестан

Автор
25 ноября, 2021. Четверг 10:14
Стартовала пятая сессия Народного Собрания Республики Дагестан

Сегодня, 25 ноября, началась пятая сессия Народного Собрания Республики Дагестан 7 созыва. Депутаты обсудят более 30 тем.

Стартовала пятая сессия Народного Собрания Республики Дагестан
Политика

На данном заседании Парламент обговорит темы республиканского бюджета региона на следующий год и на плановый период 2023 и 2024, приватизации государственного имущества на 2022 год, внесении изменений в Кодекс региона об административных правонарушениях и другие. Также депутаты обсудят тему о назначении 11 мировых судей на судебные участки городов и районов региона.

 

Прочитано 53 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top