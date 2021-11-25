На данном заседании Парламент обговорит темы республиканского бюджета региона на следующий год и на плановый период 2023 и 2024, приватизации государственного имущества на 2022 год, внесении изменений в Кодекс региона об административных правонарушениях и другие. Также депутаты обсудят тему о назначении 11 мировых судей на судебные участки городов и районов региона.
Стартовала пятая сессия Народного Собрания Республики Дагестан
- Автор Мадина
- 25 ноября, 2021. Четверг 10:14
Сегодня, 25 ноября, началась пятая сессия Народного Собрания Республики Дагестан 7 созыва. Депутаты обсудят более 30 тем.
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