Стартовала пятая сессия Народного Собрания Республики Дагестан

На данном заседании Парламент обговорит темы республиканского бюджета региона на следующий год и на плановый период 2023 и 2024, приватизации государственного имущества на 2022 год, внесении изменений в Кодекс региона об административных правонарушениях и другие. Также депутаты обсудят тему о назначении 11 мировых судей на судебные участки городов и районов региона.