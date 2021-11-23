О принимаемых мерах по оказанию качественной врачебной помощи, созданию резерва лекарств и организации вакцинации жителей против коронавируса рассказала врио руководителя Минздрава Дагестана Татьяна Беляева. Как она сообщила, учитывая нынешнее положение дел, в регионе развернуто примерно 3000 коек, на которых получают лечение более 2300 человек. В реанимации и интенсивной терапии пребывают примерно 200 пациентов. Свободный коечный фонд составляет более 19 процентов.
Глава Дагестана Сергей Меликов провел собрание на актуальные темы
- Автор Мадина
- 23 ноября, 2021. Вторник 08:11
Лидер Дагестана Сергей Меликов провел вчера, 22 ноября, собрание с главами органов власти и муниципальных образований региона по актуальным для республики темам.
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