О принимаемых мерах по оказанию качественной врачебной помощи, созданию резерва лекарств и организации вакцинации жителей против коронавируса рассказала врио руководителя Минздрава Дагестана Татьяна Беляева. Как она сообщила, учитывая нынешнее положение дел, в регионе развернуто примерно 3000 коек, на которых получают лечение более 2300 человек. В реанимации и интенсивной терапии пребывают примерно 200 пациентов. Свободный коечный фонд составляет более 19 процентов.