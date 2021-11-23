Новый госсекретарь родился в 1955 году в Махачкале. В прошлом был участником Народного Собрания Дагестана. В 2010-2013 годах занимал должность Председателя Народного Собрания региона.
Госсекретарем Дагестана назначен Магомед-Султан Магомедов
- Автор Мадина
- 23 ноября, 2021. Вторник 01:19
Магомед-Султан Байболатович Магомедов занял должность государственного секретаря Дагестана. Как информирует пресс-служба лидера региона, соответствующее постановление Сергей Меликов подписал вчера, 22 ноября.
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