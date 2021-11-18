ЗАМАНА - Правительство Дагестана держит на контроле ситуацию с теплоснабжением в городах региона

Правительство Дагестана держит на контроле ситуацию с теплоснабжением в городах региона

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18 ноября, 2021. Четверг 10:30
Правительство Дагестана держит на контроле ситуацию с теплоснабжением в городах региона

На прошедшем совещании под руководством  председателя Правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова обсудили готовность региона к осенне-зимнему периоду.

Правительство Дагестана держит на контроле ситуацию с теплоснабжением в городах региона
Политика

Несмотря на то, что республика в целом к сезону готова, остается вопрос с подачей теплоснабжения в несколько многоквартирных домов в Избербаше, Южно-Сухокумске и Кизилюрте.

Подробнее – здесь.

 

 

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