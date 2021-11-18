Несмотря на то, что республика в целом к сезону готова, остается вопрос с подачей теплоснабжения в несколько многоквартирных домов в Избербаше, Южно-Сухокумске и Кизилюрте.
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На прошедшем совещании под руководством председателя Правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова обсудили готовность региона к осенне-зимнему периоду.
Несмотря на то, что республика в целом к сезону готова, остается вопрос с подачей теплоснабжения в несколько многоквартирных домов в Избербаше, Южно-Сухокумске и Кизилюрте.
Подробнее – здесь.
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