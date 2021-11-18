Правительство Дагестана держит на контроле ситуацию с теплоснабжением в городах региона

Несмотря на то, что республика в целом к сезону готова, остается вопрос с подачей теплоснабжения в несколько многоквартирных домов в Избербаше, Южно-Сухокумске и Кизилюрте.

Подробнее – здесь.