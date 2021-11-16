Амирханов отметил, что между контролирующими органами нет стабильного взаимодействия. Этот вывод подтверждается большим числом жалоб от государственных учреждений, заявляющих об одинаковых предметных проверках и запрашиваемых документах со стороны разных контролирующих органов. «Проверяющие и аудиторы иногда по 6 месяцев находятся в одном ведомстве, замедляя их работу долгими проверками. Нужно решить этот вопрос», — отметил премьер. Один из способов сделать это – составить сводный план проверок отдельных контролирующих органов.
В Дагестане прошло собрание Совета по координации работы контролирующих органов
- Автор Мадина
- 16 ноября, 2021. Вторник 08:13
Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов провел совещание Совета по координации работы контролирующих органов в финансово-бюджетной области.