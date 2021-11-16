В Дагестане прошло собрание Совета по координации работы контролирующих органов

Амирханов отметил, что между контролирующими органами нет стабильного взаимодействия. Этот вывод подтверждается большим числом жалоб от государственных учреждений, заявляющих об одинаковых предметных проверках и запрашиваемых документах со стороны разных контролирующих органов. «Проверяющие и аудиторы иногда по 6 месяцев находятся в одном ведомстве, замедляя их работу долгими проверками. Нужно решить этот вопрос», — отметил премьер. Один из способов сделать это – составить сводный план проверок отдельных контролирующих органов.