ЗАМАНА - В Дагестане прошло собрание Совета по координации работы контролирующих органов

В Дагестане прошло собрание Совета по координации работы контролирующих органов

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16 ноября, 2021. Вторник 08:13
В Дагестане прошло собрание Совета по координации работы контролирующих органов

Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов провел совещание Совета по координации работы контролирующих органов в финансово-бюджетной области.

В Дагестане прошло собрание Совета по координации работы контролирующих органов
Политика

Амирханов отметил, что между контролирующими органами нет стабильного взаимодействия. Этот вывод подтверждается большим числом жалоб от государственных учреждений, заявляющих об одинаковых предметных проверках и запрашиваемых документах со стороны разных контролирующих органов. «Проверяющие и аудиторы иногда по 6 месяцев находятся в одном ведомстве, замедляя их работу долгими проверками. Нужно решить этот вопрос», — отметил премьер. Один из способов сделать это – составить сводный план проверок отдельных контролирующих органов.

 

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