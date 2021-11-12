ЗАМАНА - Адильхан Ахмедов занял должность заместителя руководителя минэкономики Дагестана

Адильхан Ахмедов занял должность заместителя руководителя минэкономики Дагестана

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12 ноября, 2021. Пятница 01:06
Адильхан Ахмедов занял должность заместителя руководителя минэкономики Дагестана

Заместителем главы экономики и территориального развития РД стал Адильхан Ахмедов. Приказ был подписан вчера, 11 ноября, премьер-министр региона Абдулпатах Амирханов.

Адильхан Ахмедов занял должность заместителя руководителя минэкономики Дагестана
Политика

46-летний житель Махачкалы закончил в 1998 году ДГУ по специальности «менеджмент». С 1999 года работал на разных должностях в минэкономики региона, в том числе последние 2,5 года – на месте руководителя управления территориального развития.

 

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