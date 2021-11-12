Адильхан Ахмедов занял должность заместителя руководителя минэкономики Дагестана

46-летний житель Махачкалы закончил в 1998 году ДГУ по специальности «менеджмент». С 1999 года работал на разных должностях в минэкономики региона, в том числе последние 2,5 года – на месте руководителя управления территориального развития.