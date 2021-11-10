Он также подчеркнул, что несмотря на относительно спокойную обстановку в регионе, бдительность никому терять нельзя.
По мнению Главы региона необходимо усилить работу по борьбе с экстремизмом и терроризмом.
Подробнее – здесь.
Глава Дагестана в своей поздравительной речи отметил, что этот праздник дорог всем, чья жизнь посвящена трудной службе на благо Отечеству.
Он также подчеркнул, что несмотря на относительно спокойную обстановку в регионе, бдительность никому терять нельзя.
По мнению Главы региона необходимо усилить работу по борьбе с экстремизмом и терроризмом.
Подробнее – здесь.
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