ЗАМАНА - Сергей Меликов поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел

Сергей Меликов поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел

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10 ноября, 2021. Среда 10:17
Сергей Меликов поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел

Глава Дагестана в своей поздравительной речи отметил, что этот праздник дорог всем, чья жизнь посвящена трудной службе на благо Отечеству.

Сергей Меликов поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел
Политика

Он также подчеркнул, что несмотря  на относительно спокойную обстановку в регионе, бдительность никому терять нельзя.

По мнению Главы региона необходимо усилить работу по борьбе с экстремизмом и терроризмом.

 Подробнее – здесь.

 

 

 

 

 

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