Сергей Меликов поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел

Глава Дагестана в своей поздравительной речи отметил, что этот праздник дорог всем, чья жизнь посвящена трудной службе на благо Отечеству.

Он также подчеркнул, что несмотря на относительно спокойную обстановку в регионе, бдительность никому терять нельзя.

По мнению Главы региона необходимо усилить работу по борьбе с экстремизмом и терроризмом.

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