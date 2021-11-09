Руководитель региона проведет в древнем городе собрание Совета по стратегическому развитию.
Меликов также планирует посетить различные места Дербента.
Начало собрания Совета назначено на 9:30 утра.
Сегодня, 9 ноября, ожидается визит лидера Дагестана Сергея Меликова в Дербент.
Руководитель региона проведет в древнем городе собрание Совета по стратегическому развитию.
Меликов также планирует посетить различные места Дербента.
Начало собрания Совета назначено на 9:30 утра.
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