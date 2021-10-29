В первую очередь Амирханов заметил, что регион имеет большой потенциал развития. И в то же время, как отметил премьер, по основным показателям социально-экономического развития республика отстаёт от других субъектов страны, и прежде всего по показателям, которые характеризуют уровень и качество жизни жителей Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.