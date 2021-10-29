ЗАМАНА - Глава РД Сергей Меликов дал оценку работе Правительства Дагестана

Глава РД Сергей Меликов дал оценку работе Правительства Дагестана

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29 октября, 2021. Пятница 14:28
Глава РД Сергей Меликов дал оценку работе Правительства Дагестана
Вчера, 28 октября, Народное Собрание Дагестана подтвердило кандидатуру Абдулпатаха Амирханова для назначения на должность премьер-министра региона.
Глава РД Сергей Меликов дал оценку работе Правительства Дагестана
Политика
За кандидатуру Амирханова отдали свой голос все 85 депутатов, которые участвовали в сессии.

Руководитель РД Сергей Меликов, представляя кандидатуру Амирханова и описывая работу Правительства республики за прошедший год, заметил, что он был весьма тяжелым, но при этом было сделано немало работы. Абдулпатах Амирханов выразил благодарность за оказанное доверие Сергея Меликова и парламент Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.

 

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