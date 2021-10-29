За кандидатуру Амирханова отдали свой голос все 85 депутатов, которые участвовали в сессии.
Глава РД Сергей Меликов дал оценку работе Правительства Дагестана
- Автор Мадина
- 29 октября, 2021. Пятница 14:28
Вчера, 28 октября, Народное Собрание Дагестана подтвердило кандидатуру Абдулпатаха Амирханова для назначения на должность премьер-министра региона.
Руководитель РД Сергей Меликов, представляя кандидатуру Амирханова и описывая работу Правительства республики за прошедший год, заметил, что он был весьма тяжелым, но при этом было сделано немало работы. Абдулпатах Амирханов выразил благодарность за оказанное доверие Сергея Меликова и парламент Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Абдулпатах Амирханов назвал ключевые направления в работе Правительства Дагестана
- В Махачкале проходит III Международный урбанистический форум «Дагестан: новые сценарии развития»
- В Махачкале проходит III Международный урбанистический форум «Дагестан: новые сценарии развития»
- Сергей Меликов дал оценку работе Правительства Дагестана
- Голикова высказалась о поддельных сертификатов о вакцинации и QR-кодов