Руководитель РД Сергей Меликов, представляя кандидатуру Амирханова и описывая работу Правительства республики за прошедший год, заметил, что он был весьма тяжелым, но при этом было сделано немало работы. Абдулпатах Амирханов выразил благодарность за оказанное доверие Сергея Меликова и парламент Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.