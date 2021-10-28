ЗАМАНА - Президиум парламента Дагестана изменил тему дня 4-й сессии Народного Собрания РД

Президиум парламента Дагестана изменил тему дня 4-й сессии Народного Собрания РД

Автор
28 октября, 2021. Четверг 01:33
Президиум парламента Дагестана изменил тему дня 4-й сессии Народного Собрания РД
Вчера, 27 октября, президиум парламента Дагестана изменил тему дня 4-й сессии Народного Собрания региона. Вел совещание Председатель НС республики Заур Аскендеров.
Президиум парламента Дагестана изменил тему дня 4-й сессии Народного Собрания РД
Политика
 
Одной из тем предстоящей сессии станет вопрос «О назначении мировых судей». Депутаты должны будут согласовать назначение восьми судей на судебные участки городов и районов региона. Главной темой четвертой сессии НС станет вопрос «О даче согласия для назначения на должность Председателя Правительства Республики Дагестан». Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 33 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top