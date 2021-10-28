Президиум парламента Дагестана изменил тему дня 4-й сессии Народного Собрания РД
- Автор Мадина
- 28 октября, 2021. Четверг 01:33
Вчера, 27 октября, президиум парламента Дагестана изменил тему дня 4-й сессии Народного Собрания региона. Вел совещание Председатель НС республики Заур Аскендеров.
Одной из тем предстоящей сессии станет вопрос «О назначении мировых судей». Депутаты должны будут согласовать назначение восьми судей на судебные участки городов и районов региона. Главной темой четвертой сессии НС станет вопрос «О даче согласия для назначения на должность Председателя Правительства Республики Дагестан». Подробнее можно прочитать тут.
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