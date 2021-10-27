Малик Баглиев занял место Сулеймана Керимова в дагестанском парламенте

Так как 30 сентября текущего года бизнесмен Сулейман Керимов был снова переизбран сенатором РФ в Совете Федерации – представителем от парламента горной республики, НС Дагестана утвердило указ о досрочном прекращении его депутатских обязанностей в парламенте региона. Малик Баглиев в марте 2018 года занял должность главы министерства строительства, а в марте 2021 года он покинул ее по собственному желанию.