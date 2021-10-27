Так как 30 сентября текущего года бизнесмен Сулейман Керимов был снова переизбран сенатором РФ в Совете Федерации – представителем от парламента горной республики, НС Дагестана утвердило указ о досрочном прекращении его депутатских обязанностей в парламенте региона. Малик Баглиев в марте 2018 года занял должность главы министерства строительства, а в марте 2021 года он покинул ее по собственному желанию.
Малик Баглиев занял место Сулеймана Керимова в дагестанском парламенте
- Автор Мадина
- 27 октября, 2021. Среда 08:18
Бывший глава министерства строительства Дагестана Малик Баглиев стал депутатом Народного собрания региона 7 созыва. Ему передан вакантный мандат, после ухода Сулеймана Керимова. Об этом рассказал Избирком региона.
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