ЗАМАНА - Малик Баглиев занял место Сулеймана Керимова в дагестанском парламенте

Малик Баглиев занял место Сулеймана Керимова в дагестанском парламенте

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27 октября, 2021. Среда 08:18
Малик Баглиев занял место Сулеймана Керимова в дагестанском парламенте

Бывший глава министерства строительства Дагестана Малик Баглиев стал депутатом Народного собрания региона 7 созыва. Ему передан вакантный мандат, после ухода Сулеймана Керимова. Об этом рассказал Избирком региона.

Малик Баглиев занял место Сулеймана Керимова в дагестанском парламенте
Политика

Так как 30 сентября текущего года бизнесмен Сулейман Керимов был снова переизбран сенатором РФ в Совете Федерации – представителем от парламента горной республики, НС Дагестана утвердило указ о досрочном прекращении его депутатских обязанностей в парламенте региона. Малик Баглиев в марте 2018 года занял должность главы министерства строительства, а в марте 2021 года он покинул ее по собственному желанию.

 

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