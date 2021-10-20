ЗАМАНА - Прошла третья сессия Народного Собрания Республики Дагестан 7-го созыва

Прошла третья сессия Народного Собрания Республики Дагестан 7-го созыва

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20 октября, 2021. Среда 16:57
Прошла третья сессия Народного Собрания Республики Дагестан 7-го созыва

В среду, 20 октября, прошла 3 сессия Народного Собрания РД 7-го созыва. Начал и вел ее Председатель НС Заур Аскендеров.

Прошла третья сессия Народного Собрания Республики Дагестан 7-го созыва
Политика

Открывая сессию, спикер парламента поздравил с днем рождения депутата Мусафенди Велимурадова, пожелав ему наилучших успехов в жизни.

Далее парламентарии перешли к обсуждению тем дня сессии.

Первой темой стала такая - «О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Собрания Республики Дагестан Керимова Сулеймана Абусаидовича». Подробнее можно прочитать тут.

 

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