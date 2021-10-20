Сулейман Керимов направил в парламент РД заявление об освобождении от депутатских обязанностей в Народном собрании в связи с наделением его полномочиями сенатора – представителя парламента региона в Совете Федерации.
Сулейман Керимов освобожден от депутатских полномочий
- Автор Мадина
- 20 октября, 2021. Среда 11:57
Парламент Дагестана поддержал желание Сулеймана Керимова: 83 участника сессии парламентария проголосовали за его решение освободиться от депутатских полномочий.
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