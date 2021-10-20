Темой собрания стал процесс исполнения национальных программ в регионе. По каждому проекту отчитались главы профильных министерств и ведомств. Премьер-министр напомнил, что в текущем году общий объем финансирования по национальным проектам составил 24,1 миллиарда рублей. Это, как заметил Амирханов, немалые средства, которые составляют 14 процентов от консолидированного бюджета региона. Подробнее можно прочитать тут.
На собрании Президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию обсудили реализацию нацпроектов
- Автор Мадина
- 20 октября, 2021. Среда 09:09
Собрание Президиума Совета при Главе Дагестана по стратегическому развитию и проектной работе в регионе прошло вчера, 9 октября, под руководством заместителя полномочного представителя Президента России в СКФО Максима Владимирова и врио премьер-министра РД Абдулпатаха Амирханова.
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