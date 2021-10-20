ЗАМАНА - На собрании Президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию обсудили реализацию нацпроектов

На собрании Президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию обсудили реализацию нацпроектов

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20 октября, 2021. Среда 09:09
На собрании Президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию обсудили реализацию нацпроектов

Собрание Президиума Совета при Главе Дагестана по стратегическому развитию и проектной работе в регионе прошло вчера, 9 октября, под руководством заместителя полномочного представителя Президента России в СКФО Максима Владимирова и врио премьер-министра РД Абдулпатаха Амирханова.

На собрании Президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию обсудили реализацию нацпроектов
Политика

Темой собрания стал процесс исполнения национальных программ в регионе. По каждому проекту отчитались главы профильных министерств и ведомств.  Премьер-министр напомнил, что в текущем году общий объем финансирования по национальным проектам составил 24,1 миллиарда рублей. Это, как заметил Амирханов, немалые средства, которые составляют 14 процентов от консолидированного бюджета региона. Подробнее можно прочитать тут.

 

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