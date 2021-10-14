ЗАМАНА - Абдулхаким Гаджиев о Сергее Меликове: «Он слушает и слышит людей»

Абдулхаким Гаджиев о Сергее Меликове: «Он слушает и слышит людей»

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14 октября, 2021. Четверг 16:59
Абдулхаким Гаджиев о Сергее Меликове: «Он слушает и слышит людей»

Депутат Государственной Думы Абдулхаким Гаджиев прокомментировал избрание на пост Главы Дагестана Сергея Меликова.

Абдулхаким Гаджиев о Сергее Меликове: «Он слушает и слышит людей»
Политика

«Сергей Алимович Меликов –  это, с одной стороны, потомственный военный, генерал-полковник, а с другой –  интеллектуал с широким кругозором, человек, пытающийся всегда докопаться до сути проблемы и решить ее.  С момента своего направления в республику, Сергей Меликов успел объехать весь Дагестан, все муниципалитеты. Он слушает и слышит людей. Дагестанцы давно отвыкли от такой открытости со стороны первого лица республики. У них появилась надежда», – считает депутат.

Также он выразил надежду, что все депутаты объединятся вокруг Главы региона.

«Я поздравляю Сергея Алимовича с избранием Главой Республики Дагестан! Желаю успеха в его искреннем стремлении сделать жизнь людей лучше! Мы, депутаты Государственной Думы от Дагестана, его безусловные помощники в деле социально-экономического развития нашей республики», – отметил он.

 

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