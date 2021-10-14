Абдулхаким Гаджиев о Сергее Меликове: «Он слушает и слышит людей»

«Сергей Алимович Меликов – это, с одной стороны, потомственный военный, генерал-полковник, а с другой – интеллектуал с широким кругозором, человек, пытающийся всегда докопаться до сути проблемы и решить ее. С момента своего направления в республику, Сергей Меликов успел объехать весь Дагестан, все муниципалитеты. Он слушает и слышит людей. Дагестанцы давно отвыкли от такой открытости со стороны первого лица республики. У них появилась надежда», – считает депутат.

Также он выразил надежду, что все депутаты объединятся вокруг Главы региона.

«Я поздравляю Сергея Алимовича с избранием Главой Республики Дагестан! Желаю успеха в его искреннем стремлении сделать жизнь людей лучше! Мы, депутаты Государственной Думы от Дагестана, его безусловные помощники в деле социально-экономического развития нашей республики», – отметил он.