ЗАМАНА - Избранный на пост Главы Дагестана Сергей Меликов поблагодарил депутатов парламента региона за доверие

Избранный на пост Главы Дагестана Сергей Меликов поблагодарил депутатов парламента региона за доверие

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14 октября, 2021. Четверг 16:47
Избранный на пост Главы Дагестана Сергей Меликов поблагодарил депутатов парламента региона за доверие

Избранный на пост Главы Дагестана Сергей Меликов поблагодарил депутатов Народного Собрания региона за доверие и определил цели будущей работы, информирует РИА "Дагестан".

Избранный на пост Главы Дагестана Сергей Меликов поблагодарил депутатов парламента региона за доверие
Политика

В своей речи Глава Дагестана отметил, что целью его работы, как и всей жизни, является служение людям, служение стране, его укреплению и безопасности. Полный текст торжественной речи Сергея Меликова можно прочитать тут.

 

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