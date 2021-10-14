Избранный на пост Главы Дагестана Сергей Меликов поблагодарил депутатов парламента региона за доверие

В своей речи Глава Дагестана отметил, что целью его работы, как и всей жизни, является служение людям, служение стране, его укреплению и безопасности. Полный текст торжественной речи Сергея Меликова можно прочитать тут.