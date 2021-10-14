Путин сообщил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году

Автор Мадина

Глава РФ Владимир Путин в интервью CNBC сообщил, что пока не знает, станет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны в 2024 году, информирует пресс-служба Кремля.