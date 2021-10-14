Еще много времени до следующих выборов, а беседы на эту тему и возможных преемников дестабилизируют ситуацию в России, считает Владимир Путин.
Путин сообщил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
- Автор Мадина
- 14 октября, 2021. Четверг 08:17
Глава РФ Владимир Путин в интервью CNBC сообщил, что пока не знает, станет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны в 2024 году, информирует пресс-служба Кремля.
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