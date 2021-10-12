"Рад приветствовать всех вас в Кремле в день первого собрания Госдумы России 8-го созыва и поздравить всех вас со стартом ее деятельности и, конечно, с тем, что по результатам конкурентного, открытого голосования вы одержали победу", — обратился президент к депутатам.