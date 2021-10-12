"Рад приветствовать всех вас в Кремле в день первого собрания Госдумы России 8-го созыва и поздравить всех вас со стартом ее деятельности и, конечно, с тем, что по результатам конкурентного, открытого голосования вы одержали победу", — обратился президент к депутатам.
Путин поздравил депутатов Госдумы нового созыва с началом работы
- Автор Мадина
- 12 октября, 2021. Вторник 15:36
Лидер России Владимир Путин во время встречи в Кремле с депутатами Государственной думы нового созыва поздравил парламентариев с началом деятельности, информирует РИА Новости.
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