ЗАМАНА - Путин поздравил депутатов Госдумы нового созыва с началом работы

Путин поздравил депутатов Госдумы нового созыва с началом работы

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12 октября, 2021. Вторник 15:36
Путин поздравил депутатов Госдумы нового созыва с началом работы
Лидер России Владимир Путин во время встречи в Кремле с депутатами Государственной думы нового созыва поздравил парламентариев с началом деятельности, информирует РИА Новости.
Путин поздравил депутатов Госдумы нового созыва с началом работы
Политика

"Рад приветствовать всех вас в Кремле в день первого собрания Госдумы России 8-го созыва и поздравить всех вас со стартом ее деятельности и, конечно, с тем, что по результатам конкурентного, открытого голосования вы одержали победу", — обратился президент к депутатам.

 

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