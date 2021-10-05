Знания – самое ценное на Земле, и тот, кто их несет и передает новым поколениям, выполняет наиважнейшую миссию. Я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. В современном мире, где скорость обновления знаний растет с каждым днем , ваш профессионализм и ваше трудолюбие становится основой конкурентоспособности нового поколения, а значит и всего государства! Желаю, чтобы вас ценили, уважали и любили, хотя это так и есть, и я знаю – так будет всегда. С Днём учителя, от всей души!», – сказал Гасанов.
Депутат Государственной Думы Джамаладин Гасанов поздравил работников образования с Днем учителя
- Автор Шахри
- 05 октября, 2021. Вторник 14:10
«Уважаемые работники системы образования! Традиционно в начале октября вся страна отмечает светлый и радостный праздник – День учителя!
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