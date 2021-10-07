Он заметил, что в Украине у Саакашвили не оставалось каких-либо карьерных целей. Бортник заявил, что план экс-главы Грузии по возвращению на родину полностью провален. Как он считает, Саакашвили решил сыграть ва-банк, но в результате проиграл.
Возвращение Саакашвили в Грузию объяснили отсутствием у него перспектив
- Автор Мадина
- 07 октября, 2021. Четверг 10:56
Экс-руководитель Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, так как «исчерпал» себя в Украине. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщил глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
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