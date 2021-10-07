Возвращение Саакашвили в Грузию объяснили отсутствием у него перспектив

Автор Мадина

Экс-руководитель Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, так как «исчерпал» себя в Украине. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщил глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.