Поздравление было сделано в окружении детей, танцующих в ансамбле.
Гендиректор ансамбля «Лезгинка» поздравил Владимира Путина с Днем рождения
- Автор Мадина
- 07 октября, 2021. Четверг 10:07
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, глава ГБУ ансамбль «Лезгинка», доверенное лицо Президента России Владимира Путина – Джамбулат Магомедов поздравил лидера страны с Днем рождения.
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