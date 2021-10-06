В прошлом Васильев находился на должности советника президента, до этого являлся главой Дагестана, а фракцией "Единая Россия" руководил в Государственной думе на более ранних созывах. "На должность главы фракции предлагается внести кандидатуру Владимира Абдуалиевича Васильева. Владимир Абдуалиевич в представлении не нуждается - его опыт, дела, послужной список и все, что он делал, говорят сами за себя, тем более что у Владимира Абдуалиевича уже был опыт работы на этой должности", — заявил Медведев на совместном собрании бюро высшего и генерального советов партии. Члены совещания идею Медведева поддержали.