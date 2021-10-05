ЗАМАНА - Глава Дагестана назначил врио постпреда республики при президенте

Глава Дагестана назначил врио постпреда республики при президенте

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05 октября, 2021. Вторник 09:28
Глава Дагестана назначил врио постпреда республики при президенте
Врио постоянного представителя Дагестана при президенте РФ назначен Владислав Толстюк, рассказала пресс-служба Сергея Меликова.
Глава Дагестана назначил врио постпреда республики при президенте
Политика

Документ об этом был утвержден вчера, 4 октября, главой региона Сергеем Меликовым.

На этой должности Толстюк сменил Джамаладина Гасанова, избранного депутатом Государственной думы.

 

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