Документ об этом был утвержден вчера, 4 октября, главой региона Сергеем Меликовым.
Глава Дагестана назначил врио постпреда республики при президенте
- Автор Мадина
- 05 октября, 2021. Вторник 09:28
Врио постоянного представителя Дагестана при президенте РФ назначен Владислав Толстюк, рассказала пресс-служба Сергея Меликова.
На этой должности Толстюк сменил Джамаладина Гасанова, избранного депутатом Государственной думы.
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