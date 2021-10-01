Никитин отметил, что он в первый раз посетил Дагестан в статусе губернатора, но вместе с тем уже гостил в регионе ранее с неофициальным визитом. Губернатор отметил, что вместе с Сергеем Меликовым были обсуждены темы взаимодействия в сфере культуры, социальных проектов, образования и борьбы с низким уровнем жизни. Глава Дагестана также добавил, что в рамках визита губернатора Новгородской области будут обсуждены актуальные проблемы обоих регионов. Подробнее можно прочитать тут.
Андрей Никитин и Сергей Меликов ответили на вопросы журналистов
- Автор Мадина
- 01 октября, 2021. Пятница 19:12
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который приехал сегодня с визитом по работе в Дагестан, ответил на вопросы корреспондентов вместе с врио руководителя региона Сергеем Меликовым.
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