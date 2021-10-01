Андрей Никитин и Сергей Меликов ответили на вопросы журналистов

Никитин отметил, что он в первый раз посетил Дагестан в статусе губернатора, но вместе с тем уже гостил в регионе ранее с неофициальным визитом. Губернатор отметил, что вместе с Сергеем Меликовым были обсуждены темы взаимодействия в сфере культуры, социальных проектов, образования и борьбы с низким уровнем жизни. Глава Дагестана также добавил, что в рамках визита губернатора Новгородской области будут обсуждены актуальные проблемы обоих регионов. Подробнее можно прочитать тут.