Путин освободил Васильева от должности советника президента РФ

Владимира Васильева освободили от места советника президента России, указ об этом был подтвержден главой РФ и опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе информируют, что президент РФ освободил Васильева от этой должности в связи с его избранием депутатом Госдумы России 8-го созыва. Документ вступил в силу немедленно с 29 сентября, когда и был подписан.