В указе информируют, что президент РФ освободил Васильева от этой должности в связи с его избранием депутатом Госдумы России 8-го созыва. Документ вступил в силу немедленно с 29 сентября, когда и был подписан.
Путин освободил Васильева от должности советника президента РФ
- Автор Мадина
- 01 октября, 2021. Пятница 16:36
Владимира Васильева освободили от места советника президента России, указ об этом был подтвержден главой РФ и опубликован на официальном портале правовой информации.
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