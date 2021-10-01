ЗАМАНА - Путин освободил Васильева от должности советника президента РФ

Путин освободил Васильева от должности советника президента РФ

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01 октября, 2021. Пятница 16:36
Путин освободил Васильева от должности советника президента РФ

Владимира Васильева освободили от места советника президента России, указ об этом был подтвержден главой РФ и опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин освободил Васильева от должности советника президента РФ
Политика

В указе информируют, что президент РФ освободил Васильева от этой должности в связи с его избранием депутатом Госдумы России 8-го созыва. Документ вступил в силу немедленно с 29 сентября, когда и был подписан.

 

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