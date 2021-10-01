Экс-глава Грузии Михаил Сакашвили рассказал на своей странице в социальной сети Facebook, что он уже пребывает на территории своей родины.

Экс-глава Грузии Михаил Сакашвили рассказал на своей странице в социальной сети Facebook, что он уже пребывает на территории своей родины.

"Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя 8 лет", - написал он в своей публикации.