ЗАМАНА - Саакашвили вернулся в Грузию

Саакашвили вернулся в Грузию

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01 октября, 2021. Пятница 09:15
Саакашвили вернулся в Грузию
Экс-глава Грузии Михаил Сакашвили рассказал на своей странице в социальной сети Facebook, что он уже пребывает на территории своей родины.
Саакашвили вернулся в Грузию
Политика

"Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя 8 лет", - написал он в своей публикации.

Саакашвили ранее рассказал о планах вернуться в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.  Власти Грузии множество раз заявляли, что арестуют Саакашвили сразу, как только он вернется в страну.

 

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