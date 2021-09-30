Кандидатуру экс-депутата Госдумы поддержали. За него проголосовало 78 депутатов. Один против.
Избранный председатель НС РД Заур Аскендеров в ходе первой сессии нового созыва предложил депутатам на должность первого заместителя Юрия Левицкого.
Кандидатуру экс-депутата Госдумы поддержали. За него проголосовало 78 депутатов. Один против.
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