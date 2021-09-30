ЗАМАНА - Юрий Левицкий избран первым заместителем спикера Народного собрания Дагестана

Юрий Левицкий избран первым заместителем спикера Народного собрания Дагестана

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30 сентября, 2021. Четверг 12:17
Юрий Левицкий избран первым заместителем спикера Народного собрания Дагестана

Избранный председатель НС РД Заур Аскендеров в ходе первой сессии нового созыва предложил депутатам на должность первого заместителя Юрия Левицкого.

Юрий Левицкий избран первым заместителем спикера Народного собрания Дагестана
Политика

Кандидатуру экс-депутата Госдумы поддержали. За него проголосовало 78 депутатов. Один против.

  

 

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