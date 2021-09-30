Об этом стало известно сегодня, на первой сессии Народного собрания нового созыва.
Ранее он занимал эту должность с 2009 по 2016 год.
Начальник Управления Росгвардии России по Дагестану, герой России Магомед Баачилов назначен врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым секретарем Совета безопасности Дагестана.
Об этом стало известно сегодня, на первой сессии Народного собрания нового созыва.
Ранее он занимал эту должность с 2009 по 2016 год.
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