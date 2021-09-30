ЗАМАНА - Магомед Баачилов назначен секретарем Совета безопасности Дагестана

Магомед Баачилов назначен секретарем Совета безопасности Дагестана

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30 сентября, 2021. Четверг 12:11
Магомед Баачилов назначен секретарем Совета безопасности Дагестана

Начальник Управления Росгвардии России по Дагестану, герой России Магомед Баачилов назначен врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым  секретарем Совета безопасности Дагестана.

Магомед Баачилов назначен секретарем Совета безопасности Дагестана
Политика

Об этом стало известно сегодня, на первой сессии Народного собрания нового созыва.

Ранее он занимал эту должность с 2009 по 2016 год.

 

 

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