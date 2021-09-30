ЗАМАНА - Новым спикером дагестанского парламента избран Заур Аскендеров

Новым спикером дагестанского парламента избран Заур Аскендеров

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30 сентября, 2021. Четверг 12:01
Новым спикером дагестанского парламента избран Заур Аскендеров

Об этом стало известно сегодня, на первой сессии Народного собрания седьмого созыва.

Новым спикером дагестанского парламента избран Заур Аскендеров
Политика

За нового председателя проголосовало   82 депутатов. Против – 3.

Ранее он был депутатом Госдумы 6 и 7 созывов.

 

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