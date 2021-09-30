За нового председателя проголосовало 82 депутатов. Против – 3.
Ранее он был депутатом Госдумы 6 и 7 созывов.
Об этом стало известно сегодня, на первой сессии Народного собрания седьмого созыва.
За нового председателя проголосовало 82 депутатов. Против – 3.
Ранее он был депутатом Госдумы 6 и 7 созывов.
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