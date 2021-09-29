"Итак, новый состав парламента Республики Дагестан избран. Впервые в истории выборов Народного Собрания произошло такое масштабное обновление его состава – около 60 из 90 депутатов избраны впервые. Хочется, чтобы «новички» быстро включились в законодательную работу, чтобы впервые избранные депутаты не теряли связь со своими избирателями.
Лично меня, как ректора Дагестанского государственного университета, радует то, что я вижу среди депутатов немало наших выпускников. Кроме того, в составе народного Собрания, кроме меня, три наших сотрудника – Алимурад Гаджиев, директор Института экологии и устойчивого развития, Юсуп Умавов – заведующий кафедрой маркетинга и Ильман Алипулатов – заведующий кафедрой электронных СМИ.Таким образом, в парламенте естественным образом появилась небольшая депутатская группа, которая возьмет на себя одно из самых важных направлений – науку и образование.
Перед выборами мы объездили свои избирательные округа, дали множество обещаний те, кто в итоге за нас проголосовал. Я лично буду заниматься вопросами, которые ставили передо мной жители Дахадаевского района. Думаю, что «Народная программа», которую «Единая Россия» собирала из наказов избирателей, была на рабочем столе каждого депутата", - подчеркнул Рабаданов.
Муртазали Рабаданов: "Я буду заниматься вопросами, которые ставили передо мной жители Дахадаевского района"
- Автор Шахри
- 29 сентября, 2021. Среда 16:44
РАБАДАНОВ Муртазали Хулатаевич – ректор Дагестанского государственного университета, доктор физико-математических наук прокомментировал предстоящую сессию Народного Собрания РД VII созыва.
"Итак, новый состав парламента Республики Дагестан избран. Впервые в истории выборов Народного Собрания произошло такое масштабное обновление его состава – около 60 из 90 депутатов избраны впервые. Хочется, чтобы «новички» быстро включились в законодательную работу, чтобы впервые избранные депутаты не теряли связь со своими избирателями.
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