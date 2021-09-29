Эрдоган по-русски поблагодарил Путина за встречу

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом России Владимиром Путиным по-русски поблагодарил его за беседу. Трансляция их встречи проходила на YouTube-канале Sputnik

Эрдоган также поблагодарил Россию за помощь в борьбе с лесными пожарами. Он подчеркнул, что лишь «хороший друг появляется в темный день». Президент Турции выразил соболезнования российскому коллеге за гибель сотрудников МЧС, которые тушили пожары.