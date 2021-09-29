Эрдоган также поблагодарил Россию за помощь в борьбе с лесными пожарами. Он подчеркнул, что лишь «хороший друг появляется в темный день». Президент Турции выразил соболезнования российскому коллеге за гибель сотрудников МЧС, которые тушили пожары.
Эрдоган по-русски поблагодарил Путина за встречу
- Автор Мадина
- 29 сентября, 2021. Среда 16:55
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом России Владимиром Путиным по-русски поблагодарил его за беседу. Трансляция их встречи проходила на YouTube-канале Sputnik
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