ЗАМАНА - Сергей Меликов принял участие в открытии III Международного межрелигиозного молодежного форума состоялось в Дагестане

Сергей Меликов принял участие в открытии III Международного межрелигиозного молодежного форума состоялось в Дагестане

Автор
28 сентября, 2021. Вторник 08:24
Сергей Меликов принял участие в открытии III Международного межрелигиозного молодежного форума состоялось в Дагестане

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов, 27 сентября, выступил перед участниками III Международного межрелигиозного молодежного форума.

Сергей Меликов принял участие в открытии III Международного межрелигиозного молодежного форума состоялось в Дагестане
Политика

 

По его словам, форум вносит вклад в укрепление культурного и этнического диалога между разными конфессиями.

Сергей Меликов также отметил, что сегодня все религии в России переживают возрождение.

Подробнее – здесь.

 

Прочитано 18 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top