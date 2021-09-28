Сергей Меликов принял участие в открытии III Международного межрелигиозного молодежного форума состоялось в Дагестане

По его словам, форум вносит вклад в укрепление культурного и этнического диалога между разными конфессиями.

Сергей Меликов также отметил, что сегодня все религии в России переживают возрождение.

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