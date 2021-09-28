По его словам, форум вносит вклад в укрепление культурного и этнического диалога между разными конфессиями.
Сергей Меликов также отметил, что сегодня все религии в России переживают возрождение.
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Врио Главы Дагестана Сергей Меликов, 27 сентября, выступил перед участниками III Международного межрелигиозного молодежного форума.
По его словам, форум вносит вклад в укрепление культурного и этнического диалога между разными конфессиями.
Сергей Меликов также отметил, что сегодня все религии в России переживают возрождение.
Подробнее – здесь.
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