Как информируют, на встрече была обсуждена тема исполнения государственной национальной политики, например, в области сохранения и развития языков народов. Подробнее можно прочитать тут.
Глава Миннаца Дагестана встретился с вице-премьером Татарстана
- Автор Мадина
- 25 сентября, 2021. Суббота 15:00
В Казани в рамках Всероссийской научной конференции «Родной язык – источник исторической памяти и культурного наследия» прошло заседание министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрика Муслимова с вице-премьером Республики Татарстан Василем Шайхразиевым и заместителем председателя Государственного совета РТ Маратом Ахметовым, пишет РИА "Дагестан".