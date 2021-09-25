ЗАМАНА - Глава Миннаца Дагестана встретился с вице-премьером Татарстана

Глава Миннаца Дагестана встретился с вице-премьером Татарстана

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25 сентября, 2021. Суббота 15:00
Глава Миннаца Дагестана встретился с вице-премьером Татарстана

В Казани в рамках Всероссийской научной конференции «Родной язык – источник исторической памяти и культурного наследия» прошло заседание министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрика Муслимова с вице-премьером Республики Татарстан Василем Шайхразиевым и заместителем председателя Государственного совета РТ Маратом Ахметовым, пишет РИА "Дагестан".

Глава Миннаца Дагестана встретился с вице-премьером Татарстана
Политика

Как информируют, на встрече была обсуждена тема исполнения государственной национальной политики, например, в области сохранения и развития языков народов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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