ЗАМАНА - Сергей Меликов досрочно созвал заседание Народного Собрания РД

Сергей Меликов досрочно созвал заседание Народного Собрания РД

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24 сентября, 2021. Пятница 11:45
Сергей Меликов досрочно созвал заседание Народного Собрания РД

З0 сентября в 10:00 пройдет первое совещание Народного Собрания РД 7-го созыва.

Сергей Меликов досрочно созвал заседание Народного Собрания РД
Политика

Данный указ подписан врио руководителя региона Сергеем Меликовым. На этом собрании будет определена структура парламента и выбран председатель НС Дагестана.

 

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