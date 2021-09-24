Данный указ подписан врио руководителя региона Сергеем Меликовым. На этом собрании будет определена структура парламента и выбран председатель НС Дагестана.
Сергей Меликов досрочно созвал заседание Народного Собрания РД
- Автор Мадина
- 24 сентября, 2021. Пятница 11:45
З0 сентября в 10:00 пройдет первое совещание Народного Собрания РД 7-го созыва.
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