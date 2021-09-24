ЗАМАНА - Сайгидпаша Умаханов освобожден от должности советника главы Дагестана

Сайгидпаша Умаханов освобожден от должности советника главы Дагестана

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24 сентября, 2021. Пятница 11:43
Сайгидпаша Умаханов освобожден от должности советника главы Дагестана

Советник руководителя Дагестана Сайгидпаша Умаханов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, эта информация опубликована на сайте правительства РД.

Сайгидпаша Умаханов освобожден от должности советника главы Дагестана
Политика

Такой указ вчера, 23 сентября, подписал врио руководителя Дагестана Сергей Меликов.

 

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