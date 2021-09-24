Такой указ вчера, 23 сентября, подписал врио руководителя Дагестана Сергей Меликов.
Сайгидпаша Умаханов освобожден от должности советника главы Дагестана
- Автор Мадина
- 24 сентября, 2021. Пятница 11:43
Советник руководителя Дагестана Сайгидпаша Умаханов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, эта информация опубликована на сайте правительства РД.
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