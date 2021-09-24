Главный форпост России: Сергей Меликов рассказал молодым офицерам о Дагестане

Накануне, 23 сентября, врио Главы Дагестана Сергей Меликов встретился с офицерами – выпускниками высших военных учебных заведений этого года. Все они прибыли в республику для прохождения дальнейшей военной службы.

Сергей Меликов, обращаясь к офицерам, выразил надежду, что их карьера в Дагестане станет успешной.

«Дагестан – самая большая из республик Северного Кавказа, самый южный регион России и главный форпост – через Дагестан открываются большие ворота на Ближний Восток», – подчеркнул врио Главы.

Он призвал офицеров дружить с местным населением, поскольку они очень дружелюбный и духовно богатый народ.

Среди офицеров, приехавших служить в Дагестан – выпускники Московского, Голицынского, Калининградского, Курганского, Хабаровского пограничных институтов ФСБ России, Института Береговой охраны ФСБ России, Академий ФСО и ФСБ России, – сообщает пресс-службы Главы Дагестана.