В указе заявлено, что Ахмедов покидает должность из-за истечения срока действия срочного служебного контракта.
Стоит напомнить, что в разные годы Ахмедов занимал место главы пресс-службы правительства региона и руководителя РГВК «Дагестан».
Как информируют на сайте издания «Молодежь Дагестана», от места заместителя министра информатизации, связи и массовых коммуникаций освобожден Магомедбек Ахмедов. Указ об этом утвердил премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов.
В указе заявлено, что Ахмедов покидает должность из-за истечения срока действия срочного служебного контракта.
Стоит напомнить, что в разные годы Ахмедов занимал место главы пресс-службы правительства региона и руководителя РГВК «Дагестан».
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