ЗАМАНА - Заместитель главы минсвязи Магомедбек Ахмедов освобожден от должности

Заместитель главы минсвязи Магомедбек Ахмедов освобожден от должности

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24 сентября, 2021. Пятница 08:43
Заместитель главы минсвязи Магомедбек Ахмедов освобожден от должности

Как информируют на сайте издания «Молодежь Дагестана», от места заместителя министра информатизации, связи и массовых коммуникаций освобожден Магомедбек Ахмедов. Указ об этом утвердил премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов.

Заместитель главы минсвязи Магомедбек Ахмедов освобожден от должности
Политика

В указе заявлено, что Ахмедов покидает должность из-за истечения срока действия срочного служебного контракта.

Стоит напомнить, что в разные годы Ахмедов занимал место главы пресс-службы правительства региона и руководителя РГВК «Дагестан».

 

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