Указ был подписан вчера, 23 сентября, врио руководителя РД Сергеем Меликовым.
Сергей Меликов освободил Хизри Абакарова и Джамалдина Гасанова от занимаемых должностей
- Автор Мадина
- 24 сентября, 2021. Пятница 08:38
Государственный секретарь Дагестана Хизри Абакаров и постпред РД при президенте РФ Джамалдин Гасанов освобождены от должностей по собственному желанию, указ об этом опубликован на сайте правительства региона.
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