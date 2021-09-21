Арсен Юсупов: "Выбранным депутатам и партиям желаю оправдать доверие своих избирателей"

Главный редактор даргинской общественно-политической газеты "Замана" прокомментировал прошедшие в регионе и стране выборы.

"Трехдневные выборы в Дагестане, как и по всей стране, закончились.

Что мы видели за эти три дня? Незначительные нарушения, по словам экспертов ЦОН и достаточно активную явку в последний день голосования.

Радует, что дагестанцы стали подкованными в политическом вопросе и знают своих кандидатов и за кого отдать свой голос.

Печалит, что есть еще те, кто отговаривает ходить на выборы. Мол, ваш голос ничего не исправит. Такими темпами демократическое государство нам не построить. Важен голос каждого.

Выбранным депутатам и партиям желаю оправдать доверие своих избирателей. Самая большая работа у вас начинается именно сейчас", - считает Юсупов.