Руководитель Центра избирательного права и процесса прокомментировал прошедшие выборы

Эксперт регионального общественного Штаба

по наблюдению за выборами, руководитель Центра избирательного права и процесса Вали Арсланалиев прокомментировал прошедшие 17-19 сентября выборы.

По мнению Арсланалиева, выборы прошли беспрецедентно открыто, а поступавшие заявления о нарушениях в основном были фейками.

«Были и нарушения, которые находили свое подтверждения, по ним в оперативном порядке были предприняты соответствующие меры. Отмеченные нарушения никак не повлияли на результат голосования.

В целом, выборы продемонстрировали высокий уровень подготовленности и прозрачности избирательной системы региона. Избирательным комиссия на местах удалось организовать выборы на достаточно высоком уровне», – заявил Арсланалиев.