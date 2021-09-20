ЗАМАНА - Руководитель Центра избирательного права и процесса прокомментировал прошедшие выборы

Руководитель Центра избирательного права и процесса прокомментировал прошедшие выборы

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20 сентября, 2021. Понедельник 15:48
Руководитель Центра избирательного права и процесса прокомментировал прошедшие выборы

Эксперт регионального общественного Штаба

по наблюдению за выборами, руководитель Центра избирательного права и процесса Вали Арсланалиев прокомментировал прошедшие 17-19 сентября выборы.

По мнению Арсланалиева, выборы прошли беспрецедентно открыто, а поступавшие заявления о нарушениях  в основном были фейками.

«Были и нарушения, которые находили свое подтверждения, по ним в оперативном порядке были предприняты соответствующие меры. Отмеченные нарушения никак не повлияли на результат голосования.

В целом, выборы продемонстрировали высокий уровень подготовленности и прозрачности избирательной системы региона. Избирательным комиссия на местах удалось организовать выборы на достаточно высоком уровне», – заявил Арсланалиев.

Руководитель Центра избирательного права и процесса прокомментировал прошедшие выборы
Политика

 

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