ЗАМАНА - Сергей Меликов представил 3 кандидатуры на должность сенатора от Дагестана

Сергей Меликов представил 3 кандидатуры на должность сенатора от Дагестана

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20 сентября, 2021. Понедельник 11:38
Сергей Меликов представил 3 кандидатуры на должность сенатора от Дагестана

Как сообщает официальный сайт Народного Собрания Дагестана, 17 сентября врио Главы Дагестана Сергей Меликов представил в НС РД кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан.

Сергей Меликов представил 3 кандидатуры на должность сенатора от Дагестана
Политика

Так, сенаторское кресло может занять ректор ДагГау Зайдин Джамбулатов, зампред Народного Собрания Дагестана Елена Ельникова или Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов.

 

 

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