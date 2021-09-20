Так, сенаторское кресло может занять ректор ДагГау Зайдин Джамбулатов, зампред Народного Собрания Дагестана Елена Ельникова или Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов.
Как сообщает официальный сайт Народного Собрания Дагестана, 17 сентября врио Главы Дагестана Сергей Меликов представил в НС РД кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан.
Так, сенаторское кресло может занять ректор ДагГау Зайдин Джамбулатов, зампред Народного Собрания Дагестана Елена Ельникова или Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов.
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