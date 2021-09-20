ЗАМАНА - Владимир Путин представил трех кандидатов на пост Главы Дагестана

Владимир Путин представил трех кандидатов на пост Главы Дагестана

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20 сентября, 2021. Понедельник 11:30
Владимир Путин представил трех кандидатов на пост Главы Дагестана

Владимир Путин представил в Народное Собрание Дагестана 3 кандидатуры для избрания на должность Главы региона.

Владимир Путин представил трех кандидатов на пост Главы Дагестана
Политика

Так, согласно информационному сообщению от НС РД, депутатам придется выбрать между тремя кандидатами: действующим врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым, членом Избирательной комиссии Самиром Абдулхаликовым и заместителем председателя НС РД Камилом Давдиевым.

 

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