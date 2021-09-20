ЗАМАНА - Избирком Дагестана сегодня огласит результаты выборов

Избирком Дагестана сегодня огласит результаты выборов

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20 сентября, 2021. Понедельник 08:24
Избирком Дагестана сегодня огласит результаты выборов

 Сегодня Избирком Дагестана огласит итоговые результаты выборов депутатов в Госдуму, Народное Собрание и в органы муниципальной власти, – сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на Центр общественного наблюдения республики.

Избирком Дагестана сегодня огласит результаты выборов
Политика

По мнению ЦОН выборы в Дагестане завершились благополучно. Эксперты отмечают высокую явку избирателей в воскресенье.

 

 

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