По мнению ЦОН выборы в Дагестане завершились благополучно. Эксперты отмечают высокую явку избирателей в воскресенье.
Сегодня Избирком Дагестана огласит итоговые результаты выборов депутатов в Госдуму, Народное Собрание и в органы муниципальной власти, – сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на Центр общественного наблюдения республики.
По мнению ЦОН выборы в Дагестане завершились благополучно. Эксперты отмечают высокую явку избирателей в воскресенье.
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