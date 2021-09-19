Он проголосовал в родной школе – гимназии №1 в Махачкале.
Напомним, выборы в Дагестане, как и по всей стране, проходят с 17 по 19 сентября.
В минувшую субботу, 18 сентября, заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов проголосовал на выборах депутатов ГД РФ и НС РД.
Он проголосовал в родной школе – гимназии №1 в Махачкале.
Напомним, выборы в Дагестане, как и по всей стране, проходят с 17 по 19 сентября.
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