Муслим Телякавов проголосовал в родной школе

В минувшую субботу, 18 сентября, заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов проголосовал на выборах депутатов ГД РФ и НС РД.

Он проголосовал в родной школе – гимназии №1 в Махачкале.

Напомним, выборы в Дагестане, как и по всей стране, проходят с 17 по 19 сентября.