ЗАМАНА - Муслим Телякавов проголосовал в родной школе

Муслим Телякавов проголосовал в родной школе

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19 сентября, 2021. Воскресенье 09:51
Муслим Телякавов проголосовал в родной школе

В минувшую субботу, 18 сентября, заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов проголосовал на выборах депутатов ГД РФ и НС РД.

Муслим Телякавов проголосовал в родной школе
Политика

Он проголосовал в родной школе – гимназии №1 в Махачкале.

Напомним, выборы в Дагестане, как и по всей стране, проходят с 17 по 19 сентября.

 

 

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